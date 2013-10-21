Миндоходов в Киеве доначислило 3 млн грн налогов предприятиям-нарушителям трудовой дисциплины

Сотрудники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве в январе-сентябре 2013 года по результатам проверок выявили и привлекли к налогообложению 9 тыс. нелегальных работников и доначислили 3 млн грн налогов на доходы физических лиц предприятиям-нарушителям трудовой дисциплины, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Выплаченная сумма дохода таких работников составила более 44 млн грн, как следствие, в бюджет дополнительно поступило около 3 млн грн налога на доходы физических лиц», - говорится в сообщении.

По данным Главного управления Миндоходов, за 9 месяцев текущего года столичные специалисты провели более 300 проверок, по результатам которых было выявлено нарушений налогового и трудового законодательства на общую сумму доначислений более 30 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии Миндоходов выявило 49 тыс. нелегальных работников и доначислило 217 млн грн налогов на доходы физлиц.

По итогам 2012 года органы налоговой службы легализировали трудовые отношения с работодателями для 6,8 тыс. наемных работников, а также вывели из «тени» 8,8 тыс. предпринимателей. В бюджет было дополнительно перечислено 2,7 млн грн налога на доходы физических лиц и 3 млн грн налогов с предпринимательской деятельности.

Кроме того, были выявлены 44 тыс. граждан, осуществлявших предпринимательскую деятельность без оформления соответствующих документов. Объем налогов, доначисленных к уплате, составил 12 млн грн.