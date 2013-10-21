За отказ принимать платежные карты предусмотрен штраф в 8500 грн

Отказ продавца принимать от покупателя платежные карты как средство оплаты за товар влечет за собой административную ответственность и наложение штрафа в размере 8500 грн, разъяснили в пресс-службе Государственной службы по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Как сообщается, штраф может быть наложен на основании вступивших в силу норм постановления правительства №727, в котором отмечается недопустимость ограничения выбора потребителем товаров и способов расчета за них.

«Размер штрафа устанавливается на уровне 500 не облагаемых налогом минимумов, то есть 8500 грн. Таким образом, потребители смогут требовать у всех субъектов предпринимательства, где установлены кассовые аппараты, принимать к оплате электронные средства платежа. А в случае отказа – обращаться в органы Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей», – отмечается в разъяснении Госпредпринимательства.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае нарушения установленных требований к обеспечению расчетов за товары и услуги электронными платежными средствами органы доходов и сборов также могут наложить на предприятие торговли штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов (1700-3400 грн), а при повторном нарушении – от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (8500-17000 грн).

Соответствующее постановление правительства было разработано Министерством экономического развития и торговли совместно с Госпредпринимательства.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предусмотрел норму, согласно которой на торговые предприятия, отказавшие покупателю в возможности рассчитаться за товар платежной картой, может быть наложен штраф, в начале октября текущего года во исполнение требований Закона Украины «О защите прав потребителей».

Согласно закону, потребитель имеет право на свободный выбор товаров и услуг в удобное для него время и на свободное использование электронных платежных средств с учетом режима работы и обязательных для продавца (исполнителя) форм (видов) расчетов. Закон запрещает любым способом ограничивать использование потребителем электронных платежных средств, если согласно законодательству продавец обязан принимать их к оплате.