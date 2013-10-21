Меркель предлагает изменить договоры о Евросоюзе - СМИ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель хочет внести изменения в договоры о Европейском союзе, чтобы расширить полномочия Еврокомиссии в вопросах экономической и финансовой политики.

По информации Spiegel online, немецкий минфин уже разрабатывает изменения в 14-ый протокол к учредительным договорам о Евросоюзе. В частности, речь идет о новых коллективных правилах контроля над бюджетами и экономической политикой отдельных стран ЕС.

На прошлой неделе Ангела Меркель уже посвятила в свои планы председателя Евросовета Хермана ванн Ромпея, сообщает РИА Новости.

В соответствии с поправками Еврокомиссия должна получить право заключать с каждым европейским государством своего рода договоры о повышении конкурентоспособности, бюджетной дисциплины и привлечении инвестиций. Эти соглашения будут четко детализированы, поэтому отслеживать их выполнение будет довольно легко. В обмен на это страны получат допуск к дополнительной финансовой помощи.

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Впрочем, пока эти предложения Меркель наталкиваются на непонимание, как у других стран ЕС, так и у возможных партнеров блока Меркель по правящей коалиции в ФРГ - Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Как заявил Spiegel online глава Европарламента Мартин Шульц (представляет фракцию СДПГ), правительства стран ЕС должны решать проблемы еврозоны при помощи тех инструментов, которые уже были выработаны за прошедшие три года, и менять договоры о Евросоюзе нельзя.