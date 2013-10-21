«Укрсоцбанк» за 9 месяцев увеличил прибыль на 33%

Один из крупнейших в Украине «Укрсоцбанк» в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил прибыль на 33,01% – до 8,245 млн грн, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.

Согласно отчету, с начала года активы банка снизились на 3,87% – до 37,329 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов выросли на 2,98% – до 24,396 млрд грн, обязательства снизились на 5,06% – до 29,596 млрд грн, средства клиентов выросли на 4,06% – до 19,117 млрд грн, собственный капитал – на 0,98%, до 7,732 млрд грн, уставный капитал снизился на 0,26% – до 1,810 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков. Банк входит в состав международной финансовой группы UniCredit Group (Италия).

Акционеры «Укрсоцбанка» в августе 2013 года утвердили стратегическое решение о присоединении «УниКредит Банка», также дочернего банка группы в Украине, к «Укрсоцбанку». Все формальности по реорганизации планируется завершить во втором квартале 2014 года.