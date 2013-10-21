Доступ к Единому госреестру юридических лиц и предпринимателей открыт

С 19 октября пользователи сети Интернет получили доступ почти ко всем сведениям Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Укргосреестра.

«На сайте Укргосреестра можно получить сведения об основателях, обособленных подразделениях юридических лиц и много другой информации, которая благоприятно повлияет на развитие деловой среды Украины на принципах прозрачности и открытости», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что закрытыми остаются лишь те сведения, которые охраняются законодательством о защите персональных данных.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года), в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрируют порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.

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