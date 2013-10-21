Bank of America оштрафуют на 6 млрд долл.

Федеральное агентство жилищного финансирования США (FHFA) может оштрафовать Bank of America (BofA) на сумму более $6 млрд за введение в заблуждение ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac при продаже им ценных бумаг без адекватного раскрытия рисков, пишут "Ведомости" со ссылкой на Financial Times.

В пятницу сообщалось, что банк JPMorgan Chase достиг предварительного соглашения о выплате FHFA $4 млрд, чтобы урегулировать аналогичные обвинения (при этом в общей сложности банк готов выплатить регуляторам $13 млрд за нарушения, связанные с продажей перед кризисом высокорискованных ипотечных облигаций). В агентстве и BofA получить комментарии не удалось, отмечает Reuters.

FHFA в 2011 г. подало иски против 18 банков, обвинив их в продаже ипотечным агентствам финансовых инструментов в общей сложности на $196 млрд без адекватного раскрытия рисков.

В агентстве считают, что банки, выдававшие ипотечные кредиты, часто проявляли недостаточную осмотрительность в соблюдении законодательства, регулирующего оборот ценных бумаг. В частности, не учитывались свидетельства неблагонадежности заемщиков, которые предоставляли неверные или подделанные данные о доходах. В итоге возникла ситуация, при которой они не смогли платить по кредитам, что привело к резкому обесценению ипотечных бумаг и соответствующим финансовым потерям организаций-эмитентов. Крупнейшие ипотечные агентства Fannie Mae и Freddie Mac потеряли более $30 млрд, которые были выплачены им в дальнейшем государством из средств налогоплательщиков, а сами агентства были взяты под контроль федеральных властей.

Это не первая выплата BofA в связи с нарушениями на ипотечном рынке. Многие проблемы банка связаны с ипотечной компанией Countrywide Financial, которая, по данным Inside MBS & ABS, в 2005-2007 гг. была крупнейшим эмитентом ипотечных облигаций в США, разместив их на $405 млрд из более $3 трлн. Однако кредиты, которые переупаковывались в облигации, зачастую выдавались заемщикам, которые не могли подтвердить доход и активы, по многим процентные ставки резко повышались через несколько лет. В 2006-2007 гг. многие заемщики стали испытывать трудности. Цены на ипотечные облигации рухнули, по четверти высокорискованных кредитов образовалась просрочка. В 2007 г. Countrywide оказалась на грани краха, и BofA купил ее за $4 млрд в начале 2008 г.

А летом 2011 г. банк объявил о мировом соглашении с 22 крупными инвесторами, покупавшими ипотечные облигации; в их числе были управляющие компании BlackRock и PIMCO, страховщик MetLife и даже Федеральный резервный банк Нью-Йорка. BofA согласился выплатить им $8,5 млрд, и на тот момент это была крупнейшая выплата в банковской истории.

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Однако пальма первенства в этой области может вскоре перейти от BofA к JPMorgan Chase. В пятницу стало известно, что банк предварительно договорился с министерством юстиции США и другими регуляторами о выплате $13 млрд.

Причем, как и в случае с BofA, основные проблемы проблемы JPMorgan в ипотечном секторе достались ему в наследство в результате спасения во время кризиса инвестбанка Bear Stearns и ипотечного банка Washington Mutual. Претензии властей касаются нарушений, которые допускали все три банка в 2005-2007 гг., но, по оценке JPMorgan, примерно в 70% случаев они связаны с ипотечными бумагами, выпущенными двумя другими банками.

В последний месяц JPMorgan активизировал переговоры с властями об урегулировании претензий. Причем поначалу речь шла о выплате $3-4 млрд, через день сумма выросла до $11 млрд, и вот теперь — еще на $2 млрд.