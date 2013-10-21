Из Украины с начала года выведено в офшоры 33 млрд грн

Объем средств, которые были выведены из-под налогообложения Украины в страны с низкими налоговыми ставками, с начала 2013 года составил 33 млрд грн, сообщил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины, об этом он сказал в ходе встречи с Комиссаром ЕС по вопросам налогообложения и таможенного союза, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдасом Шеметой.

«По нашим подсчетам, в офшоры и низконалоговые юрисдикции только в этом году из-под налогообложения в Украине были выведены более 33 млрд грн», - цитирует Клименко пресс-служба Миндоходов.

В этой связи он подчеркнул, что Украина заинтересована в своем участии в глобальных структурах, в том числе структурах Европейского Союза, противодействующих размыванию базы налогообложения. По словам Клименко, Украина приветствует существование Плана борьбы с размыванием базы налогообложения и перемещением прибыли (План BEPS), представленном Организацией экономического сотрудничества и развития и утвержденном на саммите глав государств «Большой двадцатки», который прошел в Санкт-Петербурге в сентябре текущего года.

«Мы приветствуем амбициозный и всесторонний план BEPS, и считаем, что он позволит создать дополнительные возможности для борьбы с выведением прибылей из-под налогообложения. Украина готова присоединиться к реализации Плана», - сказал Клименко.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября в Украине вступил в силу закон о трансфертном ценообразовании, который разрабатывался и принимался как инструмент противодействия практике вывода сверхприбылей за границу.

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Ожидается, что введение норм этого закона позволит Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн в течение трех лет, а также построить в стране действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием. Объем налоговых поступлений, которые, как ожидается, крупные налогоплательщики перечислят в бюджет в рамках налогообложения контролируемых операций с применением норм трансфертного ценообразования, до конца 2013 года составит 0,5 млрд грн.

В сентябре 2013 года Миндоходов разработало пакет документов в рамках формирования нормативной базы в сфере трансфертного ценообразования, включая порядок определения рыночных цен, источников информации о рыночных ценах и диапазона ценового колебания для экспортно-импортных операций. Ожидается, что законопроекты будут рассмотрены Кабмином и затем переданы в парламент в ближайшее время.