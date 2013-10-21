Потери кипрских банков продолжат расти в 2014 году - глава ЦБ Кипра

Кипрские банки будут продолжать нести потери в 2014 году в условиях дальнейшего ухудшения макроэкономической ситуации в стране. Об этом заявил глава ЦБ республики Паникос Димитриадис в ходе дебатов по проекту бюджета на будущий год, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, ожидаемые потери банковского сектора будут связаны прежде всего с увеличением расходов по покрытию невозвратных кредитов, ростом безработицы, снижением доходов домовладений, падением розничных продаж и сокращением прибылей компаний. Димитриадис заявил законодателям, что падение ВВП на Кипре в текущем году ожидается на уровне менее предсказываемых международными кредиторами 8,7%. Однако сохраняющиеся риски будут продолжать довлеть над экономкой в 2014 году.

В то же время Димитриадис подчеркнул, что благодаря принимаемым мерам по рекапитализации банков к концу 2013 они будут иметь достаточно средств для того, чтобы "абсорбировать любые дальнейшие колебания в 2013 году" и "адекватно покрывать ожидаемые потери в 2014 году, а также продолжать процесс стабилизации и постепенного восстановления".

"Рекапитализация и реструктуризация банковского сектора внесет вклад в восстановление доверия инвесторов, полной отмене ограничений на движение капитала и возвращение экономики к устойчивому развитию - целям, поставленным в меморандуме (об условиях предоставления антикризисной программы со стороны Еврокомиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда)", - подчеркнул Димитриадис. "Я уверен, что строгое соблюдение этого соглашения является мощной базой для постепенного преодоления негативных тенденций последних лет, вызванных долговым кризисом в зоне евро, длительной связкой банковской системы Кипра с экономикой Греции и ухудшением финансовой ситуации в нашей стране", - заявил глава ЦБ.

В марте кипрские власти вынуждены были согласиться с Еврогруппой об условиях выделения спасительной кредитной помощи в размере 10 млрд евро. Одним из главных требований кредиторов стала "стрижка" незастрахованных депозитов в крупнейших на тот момент Банке Кипра и Кипрском народном банке, который впоследствии был ликвидирован. Эти решения привели к остановке почти на две недели всего банковского сектора страны и затем к введению жестких мер контроля за движением капитала с целью не допустить вывода вкладчиками своих средств за рубеж. Эти ограничительные меры были затем несколько смягчены, однако по-прежнему сохраняются. Президент страны Никос Анастасиадис на прошлой неделе обещал, что они полностью будут сняты в начале будущего года. Однако в воскресном интервью "Файнэншл таймс" Димитриадис назвал эти сроки "слишком амбициозными" и заявил, что потребуется еще год с тем, чтобы банковский сектор оказался готов к отмене контроля за движением капитала.

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