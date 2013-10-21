Рост белорусской экономики отстает от прогноза

Минск. В Беларуси валовой внутренний продукт (ВВП) в январе-сентябре 2013 года вырос на 1,1% и составил 452,1 трлн рублей (49,4 млрд долл.), сообщили УНИАН в Национальном статистическом комитете Беларуси.

«Производство промышленной продукции в январе-сентябре 2013 года снизилось на 4,6% - до 453,7 трлн рублей (49,6 млрд долл.). Запасы готовой продукции составили 28,1 млрд рублей (3,07 млн долл.), или 70,6% к среднемесячному объему промпроизводства (прошлогодний показатель - 54,1%). Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 18%», - отметили в Белстате.

Также сообщается, что выпуск сельхозпродукции хозяйствами всех категорий снизился на 2,2% - до 76,1 трлн рублей, сельхозорганизациями – на 2,1%, до 59 трлн рублей (6,45 млрд долл.).

Потребительские цены в Беларуси в сентябре по отношению к августу выросли на 1,7%, с начала года – на 10%, цены производителей промышленной продукции увеличились на 0,2 и 6,3% соответственно.

Напомним, что годовой прогноз роста ВВП Беларуси составляет 8,5%.

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Справка УНИАН. В соответствии с целевым прогнозом социально-экономического развития Беларуси на 2013 год, запланирован рост ВВП на 8,5%. В 2012 году ВВП республики вырос на 1,5% при целевом прогнозе 5-5,5%.

МВФ оценивает потенциал роста белорусской экономики в 2013 году на уровне 2,1%.