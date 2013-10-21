Объем возмещений НДС за 9 месяцев составил почти 43 млрд грн

Объем возмещений по налогу на добавленную стоимость предпринимателям - плательщикам НДС с начала года составил 42,8 млрд грн при заявке к возмещению в объеме 39 млрд грн. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины, об этом сообщил министр Александр Клименко в ходе встречи с Комиссаром ЕС по вопросам налогообложения и таможенного союза, аудита и борьбы с мошенничеством Альгирдасом Шеметой.

«На текущий момент стабилизировалась позитивная тенденция, когда объемы возмещения НДС опережают заявку по бизнесу», - цитирует пресс-служба Клименко.

По его словам, по состоянию на 1 октября, компаниям с европейским капиталом возмещено 14,7 млрд грн, что на 50% больше аналогичного показателя прошлого года. Причем половину возмещений (7,3 млрд. грн) компании получили в автоматическом режиме.

Как сообщал УНИАН, объем возмещенного НДС в январе-сентябре 2012 года составил 39,6 млрд грн при сумме заявок к возмещению 38 млрд грн.

В начале июля текущего года министр доходов и сборов Украины Александр Клименко сообщил, что объем текущей задолженности по НДС составляет порядка 4,5 млрд грн, а еще порядка 11 млрд грн – это суммы, которые оспариваются в судах.

В июле 2013 года Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями на добровольной основе.

Министерство доходов и сборов Украины по результатам инвентаризации заявленных к возмещению сумм налога на добавленную стоимость, а также с учетом прогнозных показателей сумм налога по налоговым декларациям, обязательным к подаче до 1 ноября 2013 года, прогнозирует возможный объем бюджетных возмещений НДС посредством выпуска фискальных векселей на уровне 12 млрд грн.