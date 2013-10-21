Гривня на закрытии межбанка понизилась к доллару

В понедельник, 21 октября, на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США к закрытию торгов снизились до 8,1835/8,1855 с 8,1815/8,1845 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к российскому рублю к закрытию торгов снизились до 0,2564/0,2569 с 0,2562/0,2567 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,8730 (+0,0105).

Котировки гривни по отношению к евро на закрытии торгов снизились до 11,1865/11,1950 с 11,1795/11,1895 грн/евро на 12:00. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3665/1,3690.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 18 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1845/8,1870 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,1950/11,2045 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2568/0,2573 грн/рубль.