Канада и ЕС заключили торговое соглашение

Канада и Европейский Союз заключили соглашение о свободной торговле, направленное на стимулирование экономического роста и занятости в странах, сообщают "Вести.ru".

Соглашение позволит снизить тарифы, оптимизировать регулирование и уменьшит бюрократические барьеры.

Премьер-министр Канады Стивен Харпер и президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу подписали соглашение на встрече в Брюсселе в пятницу.

По словам Баррозу, сторонам удалось достичь «прорыва в переговорах» и прийти к «важному соглашению».

Теперь соглашение требует одобрения парламентами всех стран-членов ЕС.

Европейский союз является вторым по величине торговый партнер Канады после США.

В 2012 г. американский экспорт в Евросоюз приблизился к 206 млрд евро, в то время как экспорт ЕС в США достиг почти 300 млрд евро. 30 млн рабочих мест в Европе (примерно 10% от всей рабочей силы) зависят от иностранной торговли.

По оценкам Европейской комиссии, соглашение позволит сторонам увеличить двухстороннею торговлю товарами и услугами на одну пятую – до 25,7 млрд евро ($ 35 млрд) в год.