В Киеве Миндоходов изъяло подакцизных товаров на 18 млн грн

Сотрудники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве с начала 2013 года изъяли из незаконного оборота товаров подакцизной группы на сумму около 18 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, согласно сообщению, с начала года специалисты Миндоходов в Киеве изъяли контрафактной продукции на сумму около 9 млн грн.

По данным пресс-службы, всего за указанный период Миндоходов в Киеве ликвидировало семь незаконных производств подакцизных товаров.

В частности, оперативники Миндоходов задержали киевлянина, который организовал подпольный цех по производству спиртных напитков в одном из гаражных кооперативов столицы. Спирт, который смешивали с водой, реализовывали под видом настоящего спиртного напитка в пяти кафе в разных районах города. Во время обысков сотрудники Миндоходов изъяли спирт, готовую продукцию и промышленное оборудование.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов Украины в январе-сентябре изъяло из незаконного оборота более 93 тыс. дал спирта на сумму 35 млн грн и более 147 тыс. дал фальсифицированных алкогольных напитков на сумму 74 млн грн.

В июле Миндоходов закрыло сеть подпольных спиртовых мини-заводов в Запорожской, Одесской и Киевской областях.