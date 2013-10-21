Иностранные и отечественные инвесторы будут работать в Украине на равных условиях

Министерство экономического развития и торговли готовит нормативную базу для обеспечения равноправных условий работы как иностранных, так и отечественных инвесторов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

По словам директора департамента инвестиционно-инновационной политики и развития государственно-частного партнерства Минэкономразвития Виктора Коваленко, для Украины создание благоприятных условий для вложения средств в экономику отечественными инвесторами является не менее важным, чем привлечение иностранного капитала.

«Привлечение иностранных инвесторов, безусловно, важно, но нужно говорить и о привлечении отечественного капитала, и нужно делать шаги для того, чтобы отечественный инвестор был защищен и от рейдерских атак, и от других коррупционных действий. И в этом направлении должна быть четкая и прозрачная нормативная база», - подчеркнул Коваленко.

Также он подчеркнул, что нет разницы, крупные иностранные компании инвестируют в Украину, или мелкие, поскольку важен сам факт вложения средств в отечественную экономику.

«Те компании, которые работают в Украине, они непосредственно тем или иным образом становятся послами нашей страны в своих странах, то есть они рассказывают об аспектах работы здесь, в Украине. Я считаю, что разделять инвесторов на больших или маленьких не нужно... Мы идем вперед, и объемы прямых иностранных инвестиций являются одним из показателей, который характеризует степень интеграции Украины в мировое сообщество», - подчеркнул Коваленко.

Он также отметил, что формы привлечения иностранного капитала в последнее время значительно изменились, и в Украину сейчас заходят, в большей части, иностранные инвесторы для размещения производства в стране.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии 2013 года составил 224 млн долл.

На 1 июля 2013 года объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в экономику Украины с начала инвестирования, составил 55,318 млрд долл., что в расчете на душу населения составляет 1,218 тыс. долл. Инвестиции поступали из 138 стран мира.