Австрийские инвесторы интересуются Украиной

Австрия заинтересована в усилении инвестиционного сотрудничества с Украиной.

Об этом сказал вице-канцлер – федеральный министр по европейским и международным делам Республики Австрия Михаэль Шпинделеггер сегодня в Люксембурге во время встречи с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД.

При этом вице-канцлер подтвердил интерес австрийского малого и среднего бизнеса к инвестированию в украинскую экономику.

Также в ходе встречи стороны обсудили состояние подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября. В этом контексте Шпинделеггер отметил значительный прогресс, достигнутый украинской стороной в выполнении критериев на пути к подписанию Соглашения, отметили в МИД.

Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно перспектив визовой либерализации между Украиной и ЕС в контексте выполнения Плана действий либерализации ЕС визового режима для Украины.

Отдельное внимание во время встречи было уделено председательству Украины в ОБСЕ, в частности подготовке к Министерскому заседанию ОБСЕ 5-6 декабря в Киеве. Шпинделеггер приветствовал активную и конструктивную позицию Украины по всем вопросам повестки дня деятельности ОБСЕ, говорится в сообщении.