ПУМБ за 9 месяцев нарастил прибыль на 55%

Чистая прибыль «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) по итогам 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 55,2% - до 302,1 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

Согласно сообщению, рост прибыли обеспечен увеличением чистого процентного дохода на 14,5% - до 1,361 млрд грн, ростом чистого комиссионного дохода на 30,0% - до 351,2 млн грн, и снижением операционных расходов на 13,5% - до 706,8 млн грн.

По информации банка, за 9 месяцев 2013 года его активы выросли на 23,8% - до 35,0 млрд грн, объем кредитного портфеля банка - на 8,4%, до 22,5 млрд грн, средства клиентов - на 29,0%, до 22,5 млрд грн, собственный капитал - на 7,5%, до почти 4,5 млрд грн.

Читайте также: Понижение рейтингов Moody's не отражает реальную ситуацию в банковском секторе - эксперты

«Значительного роста прибыли ПУМБ удалось добиться благодаря концентрации усилий на стратегических направлениях. Высокий показатель роста средств корпоративных клиентов в третьем квартале обусловлен притоком средств на счетах нескольких наших ключевых корпоративных клиентов. ПУМБ продолжит активную политику кредитования как корпоративных, так и частных клиентов», - приводятся в сообщении слова председателя правления банка Сергея Черненко.

Справка УНИАН. «Первый украинский международный банк (ПУМБ, г.Киев) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс», владеющую 92,24% акций банка.