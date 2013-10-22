Банк «Хрещатик» за 9 месяцев получил 5,14 млн грн прибыли

Банк «Хрещатик» по итогам 9 месяцев 2013 года получил 5,14 млн грн прибыли, из них во втором квартале - 2,52 млн грн, сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, активы банка в течение третьего квартала увеличились на 3,5% - до 8,646 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов выросла на 2,7% - до 4,2 млрд грн, обязательства банка на 3,8% - до 7,948 млрд грн.

Уставный капитал банка составляет 828,8 млн грн, собственный капитал - 697,44 млн грн.

Справка УНИАН. Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков.

На 1 января 2013 года акционерами банка «Хрещатик» являлись компания «Укрфинком» (37,4427% акций банка), Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета (24,9397%) и компания «Маркет Инвест Групп» (21,0320%).

В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 2,6 млн грн.