«ВТБ Банк» в январе-сентябре снизил прибыль на 45%

«ВТБ Банк» в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизил прибыль на 45,5% – до 378,059 млн грн, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.

Согласно отчетности, с начала года активы банка снизились на 13,34% - до 29,089 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 10,29%, до 20,615 млрд грн, обязательства – на 16,10%, до 25,310 млрд грн, средства клиентов выросли на 1,29% - до 12,277 млрд грн, собственный капитал - на 11,15%, до 3,779 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 5,416 млрд грн.

Справка УНИАН. «ВТБ Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Более 99,9% акций банка принадлежат российскому «Внешторгбанку».