«Кредитпромбанк» за 9 месяцев получил 1,9 млрд грн убытка

Входящий в группу крупных «Кредитпромбанк» в январе-сентябре 2013 года получил 1,916 млрд грн убытка против прибыли в 2,893 млн грн за аналогичный период прошлого года, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.

Согласно отчетности, с начала года активы банка снизились на 77,05% - до 2,802 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 95,52%, до 452,078 млн грн, обязательства – на 74,05%, до 2,634 млрд грн, средства клиентов – на 83,44%, до 997,514 млн грн, собственный капитал - на 91,85%, до 168,107 млн грн, уставный капитал не изменился и составляет 2,636 млрд грн.

Справка УНИАН. «Кредитпромбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупных банков. В марте текущего года собственник «Дельта Банка» Николай Лагун сконцентрировал 100% акций «Кредитпромбанка».

В настоящий момент происходит процесс слияния «Кредитпромбанка» с «Дельта Банком».