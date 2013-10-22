Кабмин готовит законопроект об Украинском банке реконструкции и развития

Правительство на данное время готовит законопроект об Украинском банке реконструкции и развития, сообщил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе конференции «Новая экономическая модель».

"Сейчас готовится законопроект об Украинском банке реконструкции и развития», - сказал Прасолов. По словам министра, Украинский банк реконструкции и развития должен фактически стать «источником длинных денег» для экономики.

«Думаю, через этот институт мы сможем запустить определенное количество денег для нашей экономики», - сказал Прасолов. И добавил, что для того, чтобы этот механизм заработал, в настоящее время готовится законопроект.

Министр также отметил, что еще одним источником денег для украинской экономики выступают государственные гарантии, в частности, на данное время принято пять постановлений о предоставлении госгарантий.

Прасолов сообщил, что практически решен, «находится на подписи», вопрос о предоставлении госгарантий для «Укргидроэнерго».

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Справка УНИАН. Украинский банк реконструкции и развития создан согласно постановлению Кабинета министров Украины №655 от 5 мая 2003 года и зарегистрирован Национальным банком 19 марта 2004 года.

В марте 2013 года Кабинет министров предложил Верховной Раде расширить перечень учреждений, имеющих возможность обеспечивать свои обязательства государственными гарантиями, и внести в него Украинский банк реконструкции и развития.

В июне 2013 года (постановление №392 от 3 июня) Кабинет министров передал Министерству финансов полномочия по управлению корпоративными правами государства в Украинском банке реконструкции и развития.

Таким образом, государство в лице Министерства финансов Украины получило пакет акций УБРР на сумму 117,993 млн грн, что составляет 99,9945% уставного капитала банка.

По информации банка, ранее его основным владельцем было государство в лице Кабинета министров через «Государственную инвестиционную компанию». Компания относится к сфере управления Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

Как ранее заявлял первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, Украина располагает несколькими проектами на общую сумму 600 млн грн, которые могут быть профинансированы за счет средств Украинского банка реконструкции и развития.