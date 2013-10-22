В Киеве зафиксировано 74 случая незаконной подачи заявки на возмещение НДС

Сотрудники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в январе-сентябре 2013 года выявили 74 случая подачи незаконных заявок на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета на общую сумму около 826 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, на сегодняшний день также уже начато 157 досудебных расследований по выявленным фактам уклонения от уплаты НДС на общую сумму свыше 629 млн грн.

Кроме того, по информации Миндоходов, в Киеве в январе-сентябре зафиксировано более 140 случаев нарушений процедуры оформления и проведения тендерных процедур на общую сумму около 372 млн грн, из которых уже более 114 млн грн возмещено в бюджет.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов в столице в первом полугодии зафиксировало 59 случаев незаконной подачи заявки на возмещение НДС общим объемом 592 млн грн, по результатам которых начаты 18 досудебных расследований.