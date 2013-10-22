Болгария просит у ЕС 6 млн долл. для беженцев

Правительство Болгарии обратилось к руководству ЕС за материальной помощью, чтобы облегчить бремя финансовой нагрузки содержания беженцев, хлынувших потоком в страну из охваченной войной Сирии.

По оценкам Йовчева, на болгарской территории к концу текущего года будет более 11 тыс. нелегальных иммигрантов

В понедельник Болгария заявила, что рассчитывает получить от европейского блока $6 млн в качестве помощи, чтобы покрыть расходы, связанные с уходом за более чем 4400 сирийскими гражданами и более 2 тыс. других иностранцев.

"Мы призываем ЕС создать единую европейскую политику в отношении беженцев, чтобы укрепить солидарность, а также предоставить возможность пропорционального переселения беженцев в другие регионы Европы", - заявил Цветлин Йовчев, министр внутренних дел Болгарии, после внеочередного заседания правительства по поводу беженцев.

По оценкам Йовчева, на болгарской территории к концу текущего года будет более 11 тыс. нелегальных иммигрантов. Большинство из них считаются законными беженцами, переселившимися из разоренных войнами странах, в основном из Сирии. Однако для всех вынужденных иммигрантов закрыт путь в ЕС.

Болгария – самое бедное государство ЕС по уровню доходов и объему ВВП. Правительство страны уже заявило, что на границе с Турцией уже началось строительство новых ограждений длиной в 30 км.

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