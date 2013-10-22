Госагентство по туризму и курортам займется реализацией инвестполитики

Государственное агентство Украины по туризму и курортам должно принимать участие в реализации государственной инвестиционной политики в сфере туризма и курортов.

Об этом говорится в указе Президента Украины Виктора Януковича “О внесении изменений в указы Президента Украины от 8 апреля 2011 года №444 и от 12 мая 2011 года №581”, размещенном на официальном сайте главы государства.

Также Госагентство должно готовить и подавать министру инфраструктуры предложения о заключении и денонсации международных договоров и обеспечивать выполнение Украиной обязательств по международным договорам по вопросам, которые находятся в его ведении.

По поручению министра инфраструктуры агентство будет принимать участие в работе международных туристических организаций и в международных мероприятиях по туризму, будет принимать меры по международному сотрудничеству, утверждению Украины на мировом туристическом рынке.

Государственное агентство по туризму и курортам также будет устанавливать соответствующие категории объектам туристической инфраструктуры.

Госагентство будет выдавать категории гостиницам, другим объектам, предназначенным для предоставления услуг по размещению, заведениям питания, курортным заведениям и т.п. Ранее этот вопрос регулировался только постановлением Кабинета министров от 17 октября 2011 года №1054 «О внесении изменений в Порядок установления категорий гостиницам и другим объектам, которые предназначаются для предоставления услуг по временному размещению (проживанию)», которым определялось, что функции уполномоченного органа по установлению категорий исполняет Государственное агентство Украины по туризму и курортам.