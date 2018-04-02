Валюта может стать вне закона

По итогам января-сентября 2013 года спрос на наличную валюту со стороны населения остается выше ее предложения, показатель чистой покупки валюты (превышение покупки над продажей) за этот период составил 941 млн долл. в эквиваленте. В то же время, интерес населения к валюте идет на спад, поскольку объемы чистой покупки почти в 7 раз ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Но банкиры оценивают ситуацию на валютном рынке как стабильную.

Несмотря на стабильность валютного рынка, Национальный банк 19 сентября обязал банки конвертировать валютные переводы, поступающие на счета граждан внутри Украины, в гривню. Регулятор пояснил свою позицию последовательной политикой, направленной на дедолларизацию экономики страны и «обеспечение законодательно определенного статуса гривни как единственного законного платежного средства в Украине». С учетом объема валюты, поступающей в страну из-за рубежа, который, по данным НБУ, за первое полугодие 2013 года составил 2,203 млрд долл. в эквиваленте, данное нововведение должно существенно повысить предложение валюты на рынке. Если, конечно, находчивые граждане не найдут лазейку, как в очередной раз обмануть власть, например, передавая наличку из рук в руки.

По мнению ряда банкиров, такие ограничения могут вообще оставить Украину без переводов из-за границы. «Бесперебойное поступление валютных переводов в Украину из-за границы обеспечит предоставление НБУ дополнительных разъяснений и установление переходного периода для приспособления к новым правилам работы банков с международными платежными системами», - отметила генеральный директор ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» Галина Олифер. По ее словам, действующее законодательство не определяет курс, по которому должен быть рассчитан гривневый эквивалент, и подобные изменения условий расчетов потребуют дополнительного согласования с платежной организацией - нерезидентом.

Между тем, регулятор снова повысил нормы обязательного резервирования по долгосрочным средствам клиентов в иностранной валюте - в третий раз с начала текущего года. Поскольку банкиры закладывают свои расходы на формирование резервов в ставки по вкладам, данный шаг вынудит банки в очередной раз пересмотреть условия по валютным депозитам в сторону ухудшения, что сделает их менее привлекательными. Комментируя нововведение, замдиректора генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Александр Арсенюк отметил, что в сентябре вклады в иностранной валюте выросли на 0,2%. И хотя эти темпы роста почти в 5 раз ниже, чем по депозитам в гривне, интерес населения к валютным накоплениям остается.

«Контрольным» шагом Нацбанка в направлении дедолларизации в сентябре стало расширение требований по обязательной продаже валюты. В частности, действие существующей нормы по обязательной продаже 50% валютных поступлений на счета клиентов теперь распространяется не только на валютную выручку резидентов по внешнеэкономическим договорам, но и на все валютные поступления из-за границы в адрес юрлиц и физических лиц-предпринимателей. Как признали чиновники из Нацбанка, данное нововведение вызвало массу вопросов и обращений участников рынка. "Это вопрос - номер один, все спрашивают об этом", - заявил журналистам замглавы НБУ Борис Приходько, спустя две недели после утверждения постановления. Вдогонку регулятор дал разъяснение, согласно которому новые требования распространяются на поступления средств на счета клиентов в форме иностранных инвестиций в Украину, на счета резидентов за пределами Украины, а также на возврат собственных средств клиентов, ранее перечисленных по внешнеэкономическим договорам и полученным обратно в связи с невыполнением их.

Следует напомнить, что действующее законодательство предусматривает введение Нацбанком обязательной продажи валюты как временную меру для стабилизации ситуации на валютном рынке. Что вынудило Национальный банк, на фоне относительно спокойной ситуации, вводить ограничения на валютном рынке с такой периодичностью и, судя по количеству обращений банков, с такой поспешностью?

Всему виной резервы

По мнению финансового аналитика компании «Альпари» Александра Михайленко, последние шаги Нацбанка направлены на стабилизацию курса гривни, после его небольших колебаний в сентябре текущего года. «На фоне устойчивого снижения золотовалютных резервов решение НБУ выглядит достаточно предсказуемым», - сказал эксперт УНИАН. «До конца года нашей стране необходимо осуществить много миллиардные выплаты в пользу кредиторов, что окажет дополнительное давление на золотовалютные резервы и национальную валюту», - пояснила Михайленко.

По оценкам международного рейтингового агентства Fitch, к концу ноября Украине предстоит уплатить основному кредитору - Международному валютному фонду - 1,7 млрд долл., что приведет к сокращению резервов Нацбанка. Помимо погашения займов, за счет своих резервов НБУ поддерживает стабильность гривни - посредством интервенций на валютном рынке, практику проведения которых регулятор возобновил в сентябре после четырехмесячного перерыва. «Интервенции НБУ позволили в значительной мере удовлетворить растущий спрос на валюту на наличном рынке», - считают эксперты Независимой ассоциации банков Украины.

Несмотря на возобновление практики валютных интервенций, по итогам сентября регулятору удалось удержать золотовалютные резервы на неизменном уровне - 21,6 млрд долл., но только благодаря привлеченным займам на 882 млн долл. Дальнейшая динамика резервов, по мнению опрошенных УНИАН экспертов, также зависит от новых кредитов. По прогнозу руководителя аналитического департамента инвестиционной группы «Арт Капитал» Игоря Путилина, Нацбанк до конца года удержит резервы на уровне 20 млрд долл., и правительство сможет компенсировать часть выплат по валютным долгам за счет размещения валютных облигаций на внутреннем и внешнем рынках.

Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен также оценивает уровень резервов на конец года в 20 млрд долл. «Далее ситуация будет зависеть от входящих потоков кредитных средств», - сказал эксперт.

Ситуация на рынках внешних займов, с учетом низких суверенных рейтингов Украины, пока остается неблагоприятной. Спрос на валютные облигации правительства на внутреннем рынке также оставляет желать лучшего. На последних трех аукционах Минфину не удалось разместить валютные ОВГЗ по причине отсутствия заявок инвесторов. «До конца текущего года политика Министерства финансов Украины по привлечению новых заимствований будет умеренной», - отметила УНИАН директор департамента долговой и международной финансовой политики Минфина Галина Пахачук. А с учетом ситуации с новыми займами вполне логично, что Нацбанк во избежание критического снижения резервов продолжит сдерживать курс валюты доступными административными методами.

По оценке первого замглавы НБУ Приходько, продажа валюты на межбанковском рынке в результате последних нововведений вырастет, примерно, в два раза.

Но эксперты не разделяют оптимизма регулятора. «Существенного роста предложения не будет - может быть на 100-200 млн долл. в месяц», - считает управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман. По его словам, соответственно, из-за этого фактора не состоится и укрепление гривни. «В декабре сезонный фактор действительно может привести к увеличению предложения инвалюты, что спровоцирует небольшое укрепление гривни. Но до этого еще нужно пережить достаточно тяжелые полтора месяца», - спрогнозировал эксперт.

По воробьям из пушки

Аналитики пока не комментируют возможный положительный эффект от нововведений НБУ, но уже прогнозируют негативные последствия для участников рынка. «На данный момент провести количественную оценку эффекта увеличения предложения валюты сложно, так как предприятия могут приостановить поступления из-за границы, ожидая от НБУ разъяснений всех юридических моментов нововведения», - говорится в аналитическом отчете дочернего банка «Сбербанка России» в Украине. В то же время, в банке не отрицают, что укрепление национальной валюты возможно, как это состоялось в результате введения обязательной продажи валюты в ноябре прошлого года.

Эксперты международной юридической фирмы «Ди Эл Эй Пайпер Украина» предрекают потери для бизнеса на курсовых ризницах в результате выполнения требований по обязательной продаже. «При возврате инвестиций за границу и выполнении обязательств по кредитным договорам и договорам займа соответствующие субъекты в будущем могут быть вынуждены конвертировать полученную от обязательной продажи гривню в иностранную валюту, претерпевая при этом дополнительные затраты из-за курсовой разницы», - отмечается в отчете компании.

Между тем, Михайленко полагает, что ощутимых неудобств новые ограничения не принесут. «Обязательная продажа 50% валютной выручки действовала и ранее, и какого-либо принципиального влияния на бизнес нововведение не окажет. Но и ожидать значительного снижения доллара на этом фоне не стоит, поскольку основные причины «слабости» гривни остаются неизменными: дефицитный торговый баланс Украины при много миллиардных выплатах в пользу кредиторов», - пояснил Михайленко.

По оценкам аналитиков, действия регулятора сгладили резкие скачки курса, но не защитили гривню от дальнейшего ослабления, что связано с фундаментальными проблемами национальной экономики.

Работа на опережение

Банкиры предпочитают комментировать действия Нацбанка на валютном рынке лишь на условиях анонимности. Представитель одного из крупнейших банков с иностранным капиталом сказал УНИАН, что, очевидно, Нацбанк «запустил печатный станок», и теперь принимает меры по предотвращению использования свеженапечатанной гривни для валютных спекуляций. Факт повышенной скорости эмиссии денег подтвердил и Эрик Найман. «Нацбанк таким образом борется за ускорение экономического роста», - пояснил он.

Тем временем банки снова повышают ставки по депозитам в ожидании новых ограничений со стороны Национального банка. «Рост ставок можно назвать корректирующим, т.е. основанным на ожидании банков традиционного ужесточения монетарной политики и роста ставок осенью», - сказал УНИАН главный экономист финансовых рынков «Креди Агриколь Банка» Александр Печерицын. По его словам, повышение резервных требований по иностранным депозитам связало часть свободных средств в банковской системе, что скорректировало ставки вверх. «Аналогичную тенденцию можно будет наблюдать и в октябре - возможен небольшой плавный рост ставок», - добавил банкир и отметил, что в настоящее время на валютном рынке ситуация находится под контролем, поэтому в ближайшее время ужесточения монетарной политики не предвидится.

По оценкам экспертов «Первого украинского международного банка», на прошлой неделе ситуация на валютном рынке действительно стабилизировалась. «Объемы торгов снизились, и рынок в целом стал более спокойным, чем в предыдущие недели. Участие госбанков было неактивным, они не только продавали, но и покупали валюту», - отмечается в отчете банка.

Таким образом, меры Нацбанка направлены на опережение проблемы. Но остаются открытыми вопросы - если на фоне спокойствия на валютном рынке регулятор еженедельно устанавливает новые ограничения, то какими будут его действия при новых всплесках спроса на валюту? Устоят ли чиновники перед искушением ввести полный запрет на использование иностранной валюты на территории страны?

Ольга Гордиенко (УНИАН)