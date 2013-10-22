Минэкономики разработало стратегию для экономического рывка Украины

Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило стратегию, состоящую из одиннадцати предложений, которые должны обеспечить экономический рывок для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе конференции "Новая экономическая модель: инвестиции и инновации для реального сектора" министр экономразвития Игорь Прасолов.

По его словам, основной целью данного документа, который сегодня еще находится в стадии доработки, является принятие целого ряда стимулирующих мер для развития украинской экономики. "Мы просто хотим создать условия, чтобы предпринимательский дух вышел на поверхность", - отметил он.

В частности, по словам Прасолова, данной стратегией предусматривается возможность предоставление определенных льгот в сфере налогообложения под конкретные обязательства предприятий из реального сектора экономики. "У нас там разрабатывается три вида льгот, в частности, включающих и государственно-частное партнерство", - сказал министр.

Он также отметил, что приоритетными будут оставаться такие отрасли, как сельское хозяйство, пищевой сектор, машиностроение, развитие туризма. По словам Прасолова, актуальной для правительства также будет тема создания технопарков.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров разработал Программу активизации экономики как основной план мероприятий по социально-экономическому развитию Украины в марте 2013 года. Основными задачами государственной политики на 2013-2014 годы были определены: поддержание оптимального уровня инфляции, который не будет мешать экономическому развитию страны; стимулирование инвестиций в национальной валюте; баланс государственных финансов сообразно с реальными возможностями экономики; обеспечение финансовой стабильности и пр. Кроме того, особое внимание было уделено вопросам модернизации и технического переоснащения.