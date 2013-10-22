На межбанке гривня укрепилась к доллару

Во вторник, 22 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 8,1800/8,1810 грн/долл. по сравнению с 8,1815/8,1840 грн/долл. на 12:00

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 11,1830/11,1905 грн/евро по сравнению с 11,1810/11,1905 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2563/0,2568 грн/рубль с 0,2562/0,2567 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,9170 (+0.0175).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3665/1,3680.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 21 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1835/8,1855 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,1865/11,1950 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2564/0,2569 грн/рубль.