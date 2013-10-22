Золотовалютные резервы Украины могут сократиться до 19 млрд долл. – эксперт-прогноз

Золотовалютные резервы Украины, объем которых на текущий момент незначительно превышает критически низкий уровень в 21 млрд долл., к концу года могут сократиться до 19 млрд долл, поскольку резервы остаются единственным источником оплаты природного газа, закупаемого для проведения отопительного сезона, и поддержки курса национальной валюты, который Национальный банк Украины на текущий момент удерживает посредством валютных интервенций. Об этом говорится в прогнозе экономической ситуации в Украине консалтинговой компании «Da Vinci AG», которым располагает УНИАН.

"Возврат регулятора к валютным интервенциям, а также сохранение неблагоприятной обстановки на внешних рынках вынуждает нас пересмотреть прогноз состояния ЗВР к концу года. При оптимистическом сценарии НБУ удастся удержать резервы на уровне 20 млрд долл. При развитии пессимистического сценария резервы сократятся к концу года до 19-19,4 млрд долл.", - утверждают эксперты «Da Vinci AG».

По мнению экспертов, сокращение резервов и, как следствие, рост девальвационного давления говорят о существенном сужении возможностей Украины по привлечению внешних заимствований в краткосрочной перспективе. «Это означает, что в условиях выплат по долговым обязательствам перед МВФ в следующем году ключевые тренды, работающие на снижение резервов, сохранятся в 2014 году», - отмечают в «Da Vinci AG».

Эксперты также не считают существенным фактор подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, которое, как ожидается, может быть подписано в ноябре во время саммита Восточного партнерства в Вильнюсе. Более того, Украине в любом случае придется пересмотреть подходы в валютной политике.

«Ситуация может несколько измениться в случае улучшения условий доступа к кредитным ресурсам после саммита в Вильнюсе. Однако, поскольку зона свободной торговли с ЕС при оптимистическом сценарии заработает лишь во втором полугодии 2014 года, в случае сохранения нынешних тенденций в экономике Украины и на внешних товарных рынках и рынках заимствования будет необходим пересмотр подхода к валютной политике Украины летом следующего года», - говорится в прогнозе консалтинговой компании.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Нацбанка в сентябре снизились незначительно. На 1 октября 2013 года резервы составили 21,639 млрд долл., что на 0,08%, или на 17 млн долл., меньше показателя на 1 сентября (21,656 млрд долл.) По информации НБУ, на динамику золотовалютных резервов больше всего повлияли привлечения правительства Украины на внутреннем и внешнем рынках (882 млн долл. США). В то же время, в сентябре Нацбанк впервые после 4-месячного перерыва вышел на валютный рынок с интервенциями, потратив на поддержку гривни 582,5 млн долл. США.

В октябре международное рейтинговое агентство Fitch также спрогнозировало дальнейшее сокращение золотовалютных резервов. По мнению аналитиков Fitch, приток капитала и объем вероятных заимствований будет не столь значительным, чтобы обеспечить долговые обязательства и покрыть дефицит счета текущих операций в 2013 и 2014 годах. Это, в свою очередь, и приведет к снижению объема резервов и девальвации национальной валюты, что в дальнейшем осложнит доступ Украины к международным рынкам заемного капитала, уверены в Fitch.