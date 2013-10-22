«Президент-Отель» увеличил чистую прибыль на 13,5%

Столичный «Президент-Отель» в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил чистую прибыль на 13,5% - до 5,02 млн грн, сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, составленному по национальным стандартам бухгалтерского учета, чистый доход компании за 9 месяцев снизился в 2,7 раза - до 12,88 млн грн.

Валовая прибыль сократилась на 9,1% - до 8,19 млн грн, а операционная – на 7,7%, до 4,99 млн грн.

Как сообщал УНИАН, киевский «Президент-Отель» в І полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократил чистую прибыль на 9,3%, до 3,23 млн грн.

Его чистый доход в январе-июне 2013 года снизился в 2,6 раза – до 8,59 млн грн.

В 2012 году «Президент-Отель» увеличил чистую прибыль более чем на треть - до 5,12 млн грн. Чистый доход компании в прошлом году увеличился в 2,1 раза и составил 38,4 млн грн.

В средине октября Фонд госимущества принял решение о приватизации 100% госпакета акций киевского «Президент-Отеля», включив его в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2013-2014 гг., и объявил конкурс по отбору оценщика отеля.

Справка УНИАН. «Президент-Отель» (до 1998 года – гостиница «Интурист») построен в 1990 году. Реконструкция четырехзвездочного отеля на 374 номера проведена в 2006-2012 годах.