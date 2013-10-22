Интервенции Нацбанка позволили урегулировать ситуацию на валютном рынке - НАБУ

Интервенции Национального банка Украины в сентябре позволили в значительной мере удовлетворить растущий спрос на валюту на наличном валютном рынке, полагают эксперты Независимой ассоциации банков Украины.

«В целом ситуация на валютном рынке в сентябре оставалась контролируемой, но с учетом неопределенности на международных финансовых рынках, НБУ принял дополнительные меры для поддержания стабильности национального валютного рынка. Интервенции НБУ позволили в значительной мере удовлетворить растущий спрос на валюту на наличном валютном рынке», - говорится в отчете ассоциации, текстом которого располагает УНИАН.

По оценкам НАБУ, объем продажи наличной валюты банковскими учреждениями в сентябре по сравнению с августом текущего года вырос на 24% - до 2,09 млрд долл., в то время как объем покупки снизился на 9% - до 1,41 млрд долл. При этом, значительная доля приобретенной гражданами валюты вернулась в банковскую систему, в том числе пополнение депозитов составило 0,2 млрд долл. и погашение валютных кредитов - 0,21 млрд долл. в эквиваленте.

Помимо интервенций, эксперты НАБУ назвали действенным инструментом стабилизации валютного рынка расширение требований Нацбанка по обязательной продаже валюты, которая поступает из-за границы в пользу юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. «Теперь половина таких поступлений будет продаваться уполномоченными банками, что ставит получателей в одинаковые условия с экспортерами», - отмечается в отчете.

По мнению ассоциации, принятые регулятором меры способствуют росту предложения иностранной валюты на внутреннем рынке и поддержке стратегического запаса валютной ликвидности государства.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Нацбанк после четырехмесячного перерыва возобновил интервенции на валютном рынке, объем которых за месяц составил 582,5 млн долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 октября 2013 года составили 21,639 млрд долл., что на 11,84% или на 2,907 млрд долл. меньше уровня начала года.

Чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в сентябре 2013 года составила 678,7 млн долл., что в 5 раз больше показателя за предыдущий месяц в 136,2 млн долл., при этом покупка наличной валюты населением превысила ее продажу второй месяц подряд – в сентябре и августе, после обратной тенденции в апреле-июле текущего года.

Нацбанк продолжает проводить последовательную политику, направленную на дедолларизацию экономики страны. Так, постановлением №365 от 16 сентября регулятор обязал банки зачислять банковские переводы в иностранной валюте в пределах Украины на счета получателей в гривневом эквиваленте. Также с 30 сентября регулятор третий раз в текущем году повысил нормы обязательного резервирования по средствам в иностранной валюте. Постановлением №381 от 25 сентября Нацбанк расширил действующие требования по обязательной продаже валюты и распространил требования по обязательно продаже на все поступления в иностранной валюте из-за границы в адрес юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, собственные операции уполномоченных банков по внешнеэкономическим договорам.

Требования Нацбанка по обязательной продаже 50% валютной выручки резидентов от внешнеэкономических контрактов (постановление НБУ №164) и по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим торговым операциям до 90 календарных дней (постановление НБУ №163) продлены до 19 октября.