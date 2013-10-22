Введение акциза на операции с ценными бумагами не дало ожидаемого результата - член НКЦБФР

Введение акцизного налога на операции с ценными бумагами не дало ожидаемого результата, поступления от администрирования данного налога оказались значительно меньшими, чем прогнозировалось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе конференции "Новая экономическая модель: инвестиции и инновации для реального сектора" член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Анатолий Амелин.

"По итогам девяти месяцев этого года сумма поступлений не достигла и 50 млн грн, в то время как собирались собрать около 600 млн грн", - сказал он.

Амелин также отметил, что в связи с введением данного налога украинская экономика недосчиталась сотен миллионов гривен инвестиций, которые не были инвестированы в связи с изменениями налогового законодательства. "Налоговое поле должно быть прозрачным и понятным", - подчеркнул он. По словам Амелина, что в сложившихся условиях фондовики, представители бизнеса могут обратиться к правительству "и просить, требовать стабильности налогового законодательства".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в конце 2012 года приняла закон о введении акциза на операции с ценными бумагами. В соответствии с принятым законом, на внебиржевые операции с ценными бумагами вводится налог в размере 0,1-1,5% от стоимости реализуемых ценных бумаг. При этом биржевые операции с ценными бумагами от этого налога освобождены.

С критикой этих новаций выступили работающие на рынке профессиональные организации, включая Ассоциацию украинских банков и Украинскую ассоциацию инвестиционного бизнеса.

Вместе с тем, министр доходов и сборов Александр Клименко выражал уверенность, что принятие закона об акцизе на операции с ценными бумагами не приведет к дополнительной нагрузке на реальный сектор экономики, а очистит рынок от «мусорных бумаг» и подтолкнет его к цивилизованным условиям работы.

29 декабря Президент Украины подписал закон, и его положения вступили в силу с 1 января 2013 года.