Украина присоединилась к Глобальному форуму по обмену налоговой информацией

Украина стала полноправным членом Глобального форума по прозрачности и обмену информацией (OECD), сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Я рад инициативе Украины относительно взятия на себя обязательств по соблюдению международных стандартов прозрачности и обмену налоговой информацией», - цитирует пресс-служба письменное обращение председателя OECD Косе Лоу.

Согласно сообщению, Украина стала 121-м членом Глобального форума. Экспертное исследование ситуации в Украине, по данным Миндоходов, предварительно запланировано на конец 2014 года.

«Проведение такой экспертной оценки позволит продемонстрировать сообществу усилия, приложенные Украиной для повышения роли налоговой службы, а также предоставит возможность поделиться другой налоговой информацией», - отметил Лоу.

Кроме того, глава Миндоходов Александр Клименко получил приглашение от Лоу на очередное заседание Глобального форума, которое состоится 21-22 ноября в Джакарте (Индонезия).

Справка УНИАН. OECD - крупнейшая в мире организация по обмену налоговой информацией между компетентными службами государств-членов. Своей целью OECD провозглашает внедрение стандартов прозрачной международной налоговой среды на основе критериев, определенных Главной Декларацией стран «большой двадцатки» G20. В частности, одним из важнейших вопросов является наработка рекомендаций для предупреждения махинаций с использованием офшорных юрисдикций.

Страна, которая присоединяется к этой организации, принимает на себя обязательства по внедрению соответствующих стандартов прозрачности, автоматического обмена информацией с другими участниками Глобального форума, а также соглашается на экспертную оценку внутренней налоговой среды специалистами OECD. На данный момент эксперты форума, согласно представленному в июле отчету, исследовали уже 98 стран. В ноябре 50 странам будут присвоены соответствующие рейтинги на соответствие стандартам прозрачности и обмена информацией.