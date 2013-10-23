Куба решила реформировать валютную систему - СМИ

Кубинское правительство объявило о начале реформирования валютной системы страны, в которой существуют две параллельные денежные единицы - обычный песо и конвертируемый песо.

"Советом министров Кубы согласован график реализации процесса исполнения мер, которые приведут к монетарной и обменной унификации", - говорится в сообщении, опубликованном газетой Granma, которое цитирует РИА Новости.

В настоящее время на Кубе имеют хождение сразу две валюты - кубинский песо (CUP), в котором большая часть населения получает зарплату, и конвертируемый песо (CUC), привязанный к доллару. Курс обмена между этими двумя валютами составит примерно 25 к одному, причем в виде эксперимента граждане получат возможность оплачивать в ряде мест услуги, номинированные в CUC, за обычные песо, отмечают латиноамериканские СМИ.

При этом конкретные даты проведения реформы кубинские власти пока не обозначили. Реформирование коснется как юридических, так и физических лиц, однако на первом этапе в основном будут унифицированы денежные отношения между юридическими субъектами.

Система двух валют была создана на Кубе в целях защиты экономики. Однако, по признанию самого главы Госсовета и совета министров Рауля Кастро, сейчас она превратилась в одно из главных препятствий на пути прогресса страны.