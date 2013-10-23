Национальный союз журналистов и Миндоходов подписали меморандум о сотрудничестве

Национальный союз журналистов (НСЖУ) и Министерство доходов и сборов договорились о сотрудничестве. Соответствующий меморандум подписали 22 октября председатель НСЖУ Олег Наливайко и министр доходов и сборов Александр Клименко.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом стороны сообщили во время 17-го заседания Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.

Документ подписан с целью «налаживания системного диалога с общественностью».

«Меморандум позволяет НСЖУ активно участвовать в информационном обеспечении деятельности Министерства доходов и сборов. Очень важный момент, что мы устанавливаем так называемый «красный телефон», когда будет прямой контакт, и наши представители и юристы, если будет согласие на то соответствующих структур, могут присутствовать во время проверок, которые проводит Министерство доходов и сборов», - сказал Наливайко.

Документ направлен на сотрудничество обеих сторон в информационной сфере, которое предусматривает формирование и реализацию информационной политики Министерства и его территориальных органов. Кроме того, предусмотрено информирование общества о деятельности Министерства, проведение пресс-конференций, брифингов, круглых столов и т.п. по вопросам деятельности Министерства при участии представителей НСЖУ, общественности, представителей СМИ.

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Стороны обязались строить отношения на принципах равенства и партнерства, создавать режим максимального содействия, обмениваться имеющейся информацией, проводить совместные консультации и переговоры.

Министерство, согласно документу, ежеквартально будет предоставлять НСЖУ перечень СМИ, включенных в план контрольных мероприятий по соблюдению налогового законодательства.

В свою очередь, НСЖУ также определяет координаторов выполнения Меморандума, которые будут принимать участие в реализации указанных договоренностей.

Также НСЖУ будет принимать участие в работе совещательных органов Министерства доходов и сборов для обеспечения взаимодействия и консультаций с общественностью. Кроме того, НСЖУ будет планировать производство информационного продукта по предложенным Министерством доходов и сборов темам и форматам.