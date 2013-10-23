Уровень госдолга Украины в 2013 году может превысить 29% ВВП – эксперт-прогноз

Уровень государственного долга Украины по итогам года может превысить запланированный показатель в 29,3% ВВП вследствие пересмотра динамики развития экономики, а также ситуативного поведения Министерства финансов на внешнем и внутреннем рынках заимствований.

Об этом говорится в прогнозе экономической ситуации в Украине консалтинговой компании Da Vinci AG, которым располагает УНИАН.

Как отмечается в отчете, выполнение доходной части госбюджета Украины в первом полугодии 2013 года оказалось ниже среднего показателя 2009-2012 годов, и это увеличивает риски невыполнения госбюджета-2013.

«Тем не менее, правительство не пошло на пересмотр бюджета текущего года, - отмечают аналитики Da Vinci AG. - Финансирование госбюджета осуществляется преимущественно за счет поступления средств от госзаимствований в размере 77,2 млрд грн, которые в 2,2 раза превышают расходы на погашение госдолга. Это способствует росту государственного долга, который с начала года вырос на 10%, и свидетельствует о серьезной несбалансированности бюджета и ошибочности определения объемов бюджетных доходов и темпов роста экономики».

По словам экспертов, частично темпы роста расходов госбюджета были сдержаны формированием искусственной задолженности посредством консервации денежных ресурсов на счетах Государственного казначейства, а также благодаря попыткам Министерства финансов размещать ОВГЗ. «Однако Минфину становится труднее удерживать баланс бюджета путем размещения ОВГЗ, поскольку ключевой спрос формируется лишь дружественными финучреждениями, включая госбанки», - подчеркивают эксперты.

Они убеждены, что системные ошибки, допущенные при формировании бюджета 2013 года, а также скрытый дефицит могут увеличить отрицательное сальдо бюджета по итогам года на 10-15 млрд грн. «Ситуация вокруг выполнения государственного бюджета 2013 года формирует серьезные вызовы правительству в части, касающейся формирования бюджета на 2014 год. Полагаем, что принятие несбалансированного бюджета, основанного на завышенных показателях, может серьезно дестабилизировать ситуацию в экономике Украины в следующем году», - утверждают эксперты Da Vinci AG.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за август 2013 года сократилась на 867 млн долл., или на 1,25%, - до 68,352 млрд долл. В гривневом эквиваленте в августе общая сумма госдолга сократилась на 6,929 млрд грн - до 546,336 млрд грн. Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн. при номинальном ВВП порядка 1,5 трлн грн.

Согласно среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2013-2015 годы, утвержденной Кабинетом министром в мае текущего года, общий объем государственных заимствований в 2013 году запланирован в объеме 135,5 млрд грн, из которых 92,9 млрд (68,6%) составляют внутренние заимствования, 42,7 млрд грн (31,4%) - внешние заимствования.