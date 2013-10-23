Украина в 2014 году должна выплатить по долгам МВФ и евробондам 8 млрд долл. - прогноз

Украина в 2014 году должна выплатить Международному валютному фонду, а также в качестве платежей по суверенным долговым облигациям порядка 8 млрд долларов, что станет последней пиковой нагрузкой на бюджет на ближайшие годы.

Об этом говорится в прогнозе экономической ситуации в Украине консалтинговой компании Da Vinci AG, которым располагает УНИАН.

«В перспективе 2014 года в сумме по долгам МВФ и евробондам Украина должна выплатить около 8 млрд долларов. Следующий год станет последним годом с высоким уровнем выплат по долговым обязательствам», - отмечается в прогнозе.

Вместе с тем, эксперты подчеркивают, что своевременное погашение долгов позволит значительно снизить риски дефолта, снизить стоимость заимствований, сохранить относительную стабильность национальной валюты, обеспечив в целом позитивный экономический результат к 2015 году.

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«Однако для этого регулятор будет вынужден прибегнуть к более жестким мерам административного регулирования валютного рынка, особенно в отношении экспортеров. По оценкам экспертов компании Da Vinci AG, это приведет к ухудшению делового климата и угрозе формирования в 2014 году теневого валютного рынка в стране.

Как сообщал УНИАН, ранее международное рейтинговое агентство Fitch сообщало, что к концу ноября 2013 года Украине предстоит уплатить по основному долгу и процентам перед МВФ в общей сложности 2,7 млрд долл., включая задолженность Национального банка Украины и государственные обязательства. По информации Fitch, платежи по государственному и гарантированному государством долгу в 2014 году составят 8,3 млрд долл.