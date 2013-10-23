«УниКредит Банк» за 9 месяцев утроил прибыль

Входящий в группу крупных финансовых учреждений «УниКредит Банк» в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил прибыль в 3,03 раза - до 90,506 млн грн, сообщил банк в отчетности на официальном сайте.

Согласно отчету, с начала года активы банка сократились на 23,01% - до 4,959 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 31,36%, до 1,944 млрд грн, обязательства - на 28,66%, до 3,912 млрд грн, средства клиентов - на 13,48%, до 1,792 млрд грн, собственный капитал вырос на 9,36% - до 1,047 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 653,508 млн грн.

Справка УНИАН. «УниКредит Банк» (ранее - банк «Пекао», г. Луцк) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупных банков. Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group, Италия.

Акционеры банка в августе 2013 года утвердили стратегическое решение о присоединении «УниКредит Банка» к другому дочернему банку группы в Украине, «Укрсоцбанку». Все формальности по реорганизации планируется завершить во втором квартале 2014 года.