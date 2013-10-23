Сокращение экспорта и погода негативно повлияли на экономику - Азаров

Сокращение объемов поставок украинских товаров на внешние рынки, а также сложные погодные условия по итогам 9 месяцев негативно отразились на развитии экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай Азаров заявил на заседании Кабинета министров.

«Госстат обнародовал статистику, которая свидетельствует, что в сентябре проявились определенные негативные тенденции. Вопреки тому, что правительство сделало все возможное, чтобы нивелировать негативную конъюнктуру для украинских товаров, сложности со странами Таможенного союза, остановку нефтехимической отрасли и негативное влияние неблагоприятных погодных условий, - все это отразилось на работе экономики», - сказал Азаров.

Он отметил, что Украина столкнулась с очень сложным стечением обстоятельств, которые негативно повлияли на развитие экономики.

Азаров подчеркнул, что, в частности, из-за введения в России утилизационного сбора на автомобили Украина утратила 60% экспорта автомобилей, из-за ограничения поставок вагонов - 40% производства отрасли.

«Стоит вспомнить, что срочное введение Россией утилизационного сбора на автомобили привело к тому, что отечественный автопром потерял 60% объема производства. Стоял вопрос об увольнении около 17 тысяч работников... За 9 месяцев 2013 года производство вагонов на Стахановском заводе сократилось приблизительно на 40% - причина та же - сокращение традиционных заказов. 90% продукции завода экспортируется в Россию», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия оказывает давление на страны постсоветского пространства, пытаясь навредить их сближению с Европейским Союзом. Так, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

По мнению экспертов, общий объем потерь, которые может понести Украина по итогам 2013 года в результате торговых войн со странами Таможенного союза (Россией, Беларусью и Казахстаном) в конце лета - начале осени составит порядка 3-3,5 млрд долл.