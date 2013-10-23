Прирост доходов госбюджета оказался ниже запланированного

Доходы общего фонда государственного бюджета за 9 месяцев текущего года выросли на 4% и составили 217 млрд грн, вместе с тем, ожидаемый прирост был выше и прогнозировался на уровне 9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«Да, доходы общего фонда государственного бюджета за 9 месяцев текущего года составили 217 млрд грн или на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но, правда и в том, что этот прирост ниже того, что мы планировали при формировании бюджета (около 9%)», - сказал Азаров.

Вместе с тем, по словам премьера, это не означает, что социальные расходы будут сокращены. «За 9 месяцев текущего года социальные расходы общего фонда госбюджета профинансированы на сумму 213 млрд грн, что на 12% (24 млрд грн) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так будет и впредь: социальные расходы и выплата зарплаты будут финансироваться безусловно», - отметил Азаров.

Он также сообщил, что расходы на трансферт Пенсионному фонду из госбюджета за 9 месяцев составили 62 млрд грн, таким образом, пенсии были профинансированы вовремя и стопроцентно. В целом объем пенсионных выплат за 9 месяцев, по словам главы правительства, составил 187 млрд грн, что на 15 млрд грн больше аналогичного периода 2012 года. «Каждый пенсионер за 9 месяцев уже получил как минимум на 1 тыс. грн доходов больше. При этом количество людей, которые получают пенсии в размере до 1 тыс. грн, уменьшилось за три года в 4 раза – с 10 млн человек до 2,5 млн», - отметил глава правительства.

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Азаров также обратил внимание на то, что правительство полностью рассчиталось по страховым выплатам в сентябре. «К сожалению, были случаи задержек по выплатам отдельным категориям. И за это мы должны извиниться перед людьми. Но выводы сделаны и проблемы далее не должно быть», - подчеркнул премьер-министр и возложил вопрос своевременности социальных выплат лично на министра социальной политики Наталью Королевскую и министра финансов Юрия Колобова.

Как сообщал УНИАН, в целом доходы государственного бюджета Украины, по оперативным данным Госказначейства, в январе-сентябре 2013 года выросли на 4,278 млрд грн, или на 1,74%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 250,6 млрд грн.

Согласно сообщению, доходы общего фонда госбюджета за январь-сентябрь 2013 года составили 216,7 млрд грн, что на 8,15 млрд грн, или на 3,9%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы специального фонда госбюджета за январь-сентябрь текущего года составили 33,9 млрд грн, что на 3,87 млрд грн, или на 10,2%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-августе 2013 года составил 34,753 млрд грн, что в 2 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в размере 16,655 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.