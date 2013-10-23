Товарооборот между Украиной и Словакией за 8 месяцев вырос на 7,5%

Товарооборот между Украиной и Словакией за первые восемь месяцев этого года составил более 900 млн долл. и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,5%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Александра Вилкула, об этом он сказал во время встречи с послом Словакии в Украине Паволом Гамжиком.

По словам Вилкула, встреча с послом накануне Вильнюсского саммита важна для Украины и доказывает заинтересованность стран - членов Евросоюза в дальнейшей имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Вице-премьер-министр и посол обсудили ряд важных вопросов, касающихся развития инфраструктуры, транспортной и торгово-экономической сфер.

«Украина системно реализует стратегический путь евроинтеграции. Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС в ноябре позволит Украине выйти на качественно новый уровень политических и торгово-экономических отношений со странами Еврозоны. Внедрение европейских стандартов, устранения барьеров на пути торгово-инвестиционных потоков между Украиной и ЕС повысит привлекательность нашей страны для иностранных инвесторов. Поддержка Словацкой Республики в этом вопросе очень важна», - отметил Вилкул.

По его словам, «Украина является связующим звеном между странами ЕС и Россией в развитии логистического потенциала и транзитных возможностей стран - участников проекта ширококолейного железнодорожного пути».

Как отметил Гамжик, его страна «заинтересована в реализации проекта широкого пути по территории России, Украины, Словакии и Австрии».

Проект строительства ширококолейного железнодорожного пути по маршруту Москва-Вена – один из совместных инфраструктурных проектов, участие в котором принимают украинская и словацкая стороны. Эта железная дорога будет проходить по территории России, Украины, Словацкой Республики и Австрии. «Мы заинтересованы в реализации масштабных транспортных инфраструктурных проектов. Это позволит открыть европейскую Украину для объединенной Европы и предоставит возможности для масштабных проектов по грузоперевозкам и логистике, будет содействовать развитию экономики и созданию новых рабочих мест», - сказал Вилкул.

Вице-премьер пригласил представителей Словакии принять участие в V Международном инвестиционном форуме бизнеса и международной специализированной выставке «Энергоэффективность и возобновляемая энергетика - 2013», которая состоятся 5-8 ноября в Киеве.