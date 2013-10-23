Курс гривни до конца года останется в пределах 8,2 грн/долл. - прогноз

Национальный банк располагает набором инструментом для поддержания стабильного курса национальной валюты на уровне 8,2 грн за доллар до конца года, несмотря на текущие экономические проблемы и заложенный в госбюджете-2013 расчетный среднегодовой курс на уровне 8,4 грн/долл.

Об этом говорится в прогнозе консалтинговой компании Da Vinci AG по поводу экономической ситуации в Украине, текстом которого располагает УНИАН.

По мнению экспертов, в первом квартале 2014 года текущая тенденция может сохраниться, и курс останется на уровне 8,25 грн за доллар.

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«Несмотря на имеющиеся проблемы в экономике, мы полагаем, что Национальный банк Украины пока сохраняет все возможности для удержания курса национальной валюты в перспективе конца текущего года на уровне 8,2 грн/долл. и в перспективе I квартала 2014 года на уровне 8,25 грн/долл.», - отмечается в отчете.

Вместе с тем, есть и ряд факторов, которые могут вывести ситуацию из-под контроля НБУ. В их числе срыв подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, ухудшение ситуации на внешних экспортных рынках, негативные сигналы в переговорном процессе с миссией МВФ, дальнейшее снижение суверенных рейтингов Украины и принятие несбалансированного бюджета.

«Курс национальной валюты на первый квартал 2014 года может быть пересмотрен согласно девальвационному сценарию», - прогнозируют эксперты Da Vinci AG.

Как сообщал УНИАН, в мае-июне текущего года Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s и Международное рейтинговое агентство Moody’s предположили возможность снижения курса национальной валюты Украины до конца года минимум на 10-15%, до 9 грн за доллар на фоне ухудшения основных экономических показателей.

Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты склонны прогнозировать снижение курса максимум до 8,5 грн за доллар по итогам года. Вместе с тем, они назвали угрожающим возвращение Нацбанка к проведению интервенций на валютном рынке для поддержки курса национальной валюты.