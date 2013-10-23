Банк «Надра» намерен войти в пятерку крупнейших банков Украины

Банк «Надра», занимающий на 1 июля 12-ю позицию по классификации Нацбанка по объему активов, в ближайшие три года намерен улучшить свои позиции и войти в пятерку крупнейших банков Украины, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

«Банковский бизнес для Group DF является одним из наших профильных бизнесов, который мы намерены активно развивать. Мы поставили банку «Надра» амбициозную задачу – войти в Топ-5 крупнейших украинских финучреждений по размеру активов в течение трех лет», – приводятся в сообщении слова почетного президента банка Ивана Фурсина.

По его словам, банк «Надра» будет оставаться универсальным банковским учреждением, где основным вектором будет работа с розничным сегментом клиентов. В рамках стратегии банк намерен до 2015 года нарастить портфель депозитов физических лиц до 8 млрд грн

Также сообщается, что с начала года активы банка выросли на 6,03% - до 29,35 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 10,48%, до 24,14 млрд грн, средства клиентов - на 22,70%, до 10,65 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков. Основной акционер банка - компания Centragas Holding AG - структура, аффилированная с группой компаний Дмитрия Фирташа Group DF (Австрия, 89,9659% акций банка).