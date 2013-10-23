Участники системы электронных платежей Нацбанка нарастили объем платежей на 8%

Участники Системы электронных платежей Национального банка Украины (далее - СЭП НБУ) за январь-сентябрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастили объем платежей на 8% - до 9 трлн грн, сообщил Нацбанк на официальном сайте.

Согласно сообщению, количество платежей за указанный период выросло на 3% - до 255 млн, при этом наибольшее количество, или 93% платежей (237 млн) традиционно приходится на банки.

По информации Нацбанка, за указанный период наибольшая доля платежей, или 64% их общего числа, приходится на платежи до 1 тыс. грн, в то время как общая сумма таких сделок составила менее 1% общей суммы проведенных платежей за период.

Также сообщается, что в среднем за день обрабатывалось 1,378 млн платежей на сумму почти 49 млрд грн, среднедневной остаток средств на счетах участников СЭП составил 28,35 млрд грн, среднесуточный коэффициент оборота средств - 1,72.

Как сообщал УНИАН, участники СЭП НБУ в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастили объем электронных расчетов на 8% - до 5,680 трлн грн, количество платежей- на 2%, до 163,762 млн платежей.

Справка УНИАН. СЭП НБУ, согласно действующему законодательству, является государственной системой межбанковских расчетов. СЭП обеспечивает проведение расчетов в пределах Украины между банками как по поручению клиентов, так и по обязательствам банков и других участников системы. В СЭП выполняются межбанковские переводы в обязательном файловом режиме и, по желанию банка, в режиме реального времени.

На 1 октября участниками СЭП НБУ были 424 учреждения, в том числе 178 банков Украины и 181 их филиал, 28 органов Госказначейства, 37 учреждений НБУ и «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках”.