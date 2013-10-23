Президент предложил Раде ратифицировать меморандум о 610 млн евро помощи Евросоюза

Президент Украины предложил Верховной Раде ратифицировать Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом относительно предоставления нашей стране финансовой помощи (в виде кредитов) в объеме 610 млн евро.

Об этом говорится в проекте закона №0050, зарегистрированном в парламенте и опубликованном на сайте парламента.

Текст законопроекта или пояснительных документов к нему отсутствует.

В сентябре о возможном предоставления такой помощи Украине заявлял глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский. По его словам, Евросоюз готов предоставить Украине финансовую помощь в размере 610 млн евро, однако условием предоставления средств называлось возобновление программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Позднее этот тезис подтвердил руководитель программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Эндрю Разбаш. Отвечая на вопрос УНИАН о заинтересованности Евросоюза в возобновлении отношений Украины с МВФ, он отметил: «Мы очень надеемся на то, что переговоры с МВФ будут успешными, ведь именно от договоренностей с МВФ зависит выделение Украине помощи в размере 610 млн евро».

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Справка УНИАН. По данным Представительства Европейского Союза в Украине, ЕС в период с 1991 по 2013 годы выделил Украине порядка 4,4 млрд евро финансовой помощи, включая 3,3 млрд евро грантов и безвозвратной помощи и порядка 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи в виде кредитов. Украина является крупнейшим реципиентом средств среди стран, участвующих в программе «Восточное партнерство». Во многом это обусловлено тем, что Украина не имеет явных внутренних и внешних конфликтов. Вместе с тем, предоставление помощи нашей стране остается рискованным, отмечают в Представительстве ЕС в Украине.