Экономика Испании вышла из двухлетней рецессии

Испания вышла из двухлетней рецессии по итогам третьего квартала, и это должно поддержать позиции премьер-министра Мариано Рахой, который стремиться восстановить экономику и сократить безработицу, сообщают Вести.ru.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,1% по сравнению со вторым кварталом, когда показатель упал на 0,1%, свидетельствуют данные Банка Испании.

Предварительные данные соответствуют прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg.

Таким образом, Испания вышла из второй рецессии с 2008 г., так как иностранные инвесторы возвращаются на национальный рынок акций и облигаций. Признаки экономического роста могут укрепить позиций Рахой, так как он пытается убедить испанцев в необходимости реализации непопулярных мер.

"Рост в Испании – это большое дело с психологической точки зрения, потому что это первый рост за много кварталов", - сказал экономист Capital Economics Бен Мэй.

Спред между 10-летними облигации Испании и Германии сократился почти в два раза по сравнению с максимальным значением в июле 2012 г., а правительство в этом месяце впервые с 2009 г. продало 30-летние облигации. Доходность 10-летних облигаций находилась сегодня на уровне 4,19%, по сравнению с максимальной доходностью 7,75% в прошлом году.

Тем не менее, властям все еще необходимо как-то снизить долговую нагрузку, так как госдолг в следующем году составит около 100% ВВП, а также найти рабочие места для 56% молодых испанцев. МВФ ожидает, что безработица будет оставаться выше 25% до 2018 г.

"По большому счету, этого не будет достаточно, чтобы решить существующие проблемы Испании. Компании нуждаются в периоде устойчивого роста, чтобы можно было увеличивать рабочие места, и на это уйдет некоторое время", - отметил Мэй.

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При этом динамика темпов роста зависит от экспорта, так как строгие меры бюджетной экономии продолжают сдерживать внутренний спрос. У Испании есть время до 2016 г., чтобы сократить дефицит бюджета до 3% ВВП, в прошлом году показатель составил 11% ВВП.