Авиакомпания «Роза ветров» с 23 октября начнет полеты из Киева в Бангкок

Авиакомпания «Роза ветров» (Windrose) с 23 октября начнет выполнять регулярные беспосадочные рейсы по маршруту Киев – Бангкок (Таиланд) – Киев, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, рейсы по маршруту Киев – Бангкок будут выполняться три раза в неделю по средам, субботам и воскресеньям, в обратном направлении – по воскресеньям, понедельникам и четвергам.

Дальнемагистральные рейсы будут осуществляться на современных широкофюзеляжных самолетах Airbus A330.

«Рейс Киев – Бангкок авиакомпании «Роза ветров» расширил расписание дальнемагистральных полетов из аэропорта «Борисполь», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 22 октября, авиакомпания «Авиалинии Харькова» совместно с туроператором Pegas Touristik открыла регулярный рейс Киев - Бангкок (Таиланд) - Киев.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Роза ветров» (Windrose) основана в 2003 году. Основным видом деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP-авиарейсов.

Базовым аэропортом авиакомпании является Международный аэропорт «Борисполь».

Флот авиакомпании включает 3 собственных самолета, а также 6 самолетов авиакомпаний-партнеров.

В августе 2013 года авиакомпания «Роза ветров» (Windrose) пополнила свой флот первым в Украине дальнемагистральным самолетом типа Аirbus A-330.