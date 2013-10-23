Кабмин утвердил пакет документов для реализации трансфертного ценообразования

Кабинет министров Украины на своем заседании 23 октября утвердил очередной пакет нормативных актов, необходимый для полномасштабной имплементации норм закона о трансфертном ценообразовании, вступившего в силу с 1 сентября 2013 года и разработанного как инструмент противодействия практике вывода сверхприбылей за границу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«В частности, распоряжениями правительства определен перечень источников официальной информации для расчета рыночного диапазона цен, а также перечень специализированных коммерческих изданий для целей трансфертного ценообразования», - отмечается в сообщении пресс-службы.

В качестве источников информации названы следующие: ежемесячный информационный бюллетень «Обзор цен украинского и мирового товарных рынков» (издает ГП «Госвнешинформ»), информационно-аналитический продукт «Товарный монитор. Украина» и Вестник Министерства доходов и сборов Украины. В качестве дополнительных источников информации о рыночных ценах определены сайты Минрегиона и Минагрополитики.

Использование информации о ценах из одних источников, как ожидается, позволит избежать споров о рыночных ценах, в том числе по группам товаров, которые не котируются на биржах.

Актуализация установленного перечня, в соответствие с принятым порядком, возможна посредством предоставления центральными органами исполнительной власти соответствующих предложений в течение двух месяцев.

Комментируя принятие нормативных актов, министр доходов и сборов Александр Клименко сообщил, что имплементация законов о трансфертном ценообразовании проходит по плану. «У меня нет сомнений в том, что мы вовремя получим всю нормативную базу, необходимую для качественного внедрения механизмов контроля за трансфертным ценообразованием. Подчеркну, что процесс формирования подзаконных актов осуществляется в тесном сотрудничестве с деловыми кругами», - цитирует пресс-служба Клименко.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Кабмин утвердил Порядок согласования цен в контрольных операциях, в соответствии с которым предприятия получили возможность предварительно согласовать цены и составлять соответствующее соглашения с Министерством доходов и сборов Украины, а также Порядок расчета и использования рыночного диапазона цен и рыночного диапазона рентабельности для целей трансфертного ценообразования. Расчет таких диапазонов является необходимым условием методов определения цены в контролированных операциях.

Закон о трансфертном ценообразовании, предполагающий установление государственного контроля над формированием цен для экспортно-импортных операций крупных налогоплательщиков и упраздняющий возможность вывода прибыли в страны с низкой ставкой налогообложения, был разработан и представлен Миндоходов совместно с компанией PriceWaterhouseCooper’s в декабре 2012 года. Данный закон был принят Верховной Радой летом 2013 года, а вступил в силу с 1 сентября 2013 года.

Ожидается, что введение норм этого закона позволит Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн в течение трех лет, а также построить в стране действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием.

В сентябре 2013 года Миндоходов разработало пакет документов в рамках формирования нормативной базы в сфере трансфертного ценообразования.