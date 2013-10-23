В ЕС могут создать единую систему декларирования НДС

Еврокомиссия (ЕК) представила законопроект по стандартизации системы декларирования предприятиями в Евросоюзе (ЕС) налога на добавленную стоимость (НДС), на который приходится примерно 21% доходов бюджетов стран союза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на еврокомиссара по налогам Алгирдаса Шемета.

Закон вступит в силу 1 января 2017 года, если будет одобрен советом профильных министров стран ЕС и Европарламентом.

"Эта инициатива позволит сэкономить бизнесу до 15 миллиардов евро в год", - сказал он. Целью законопроекта является сокращение бюрократии, упрощение системы налоговых жалоб и повышение эффективности администрирования налогов в ЕС. Шемета отметил, что около 193 миллиардов евро по линии НДС остаются несобранными за 2011 год.

Декларация по уплате НДС - это документ, в котором налогоплательщик суммирует свои операции за определенный период для информирования властей о том, какую сумму по НДС он должен уплатить или возместить, говорится в сообщении ЕК. Законопроект предусматривает введение единого набора требований для предприятий при декларировании НДС, независимо от государства ЕС, в котором они это делают. Единая система, если вступит в силу, заменит национальные.

Стандартная декларация по НДС будет иметь пять обязательных для заполнения налогоплательщиками граф. Страны ЕС при этом смогут запрашивать дополнительные сведения, не более 21 графы. В настоящее время число граф в некоторых странах может достигать сотни. Компании будут заполнять декларации по возврату НДС ежемесячно, микробизнес (с годовым оборотом ниже 2 миллионов евро) сможет это делать лишь раз в квартал.

Каждый год в ЕС подается примерно 150 миллионов деклараций по НДС от налогоплательщиков региона национальным налоговым властям и 130 миллионов из них - от микробизнеса. В настоящее время национальные процедуры стран ЕС по НДС различны, что может затруднять процесс уплаты и возврата налога для компаний, работающих в нескольких странах ЕС.