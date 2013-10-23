В ноябре ЕЦБ начнет проверку крупных банков еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в ноябре начнет процедуру проверки 124 крупных банков еврозоны. Проверка, включающая стресс-тесты, продлится около года, сообщается в заявлении финрегулятора. В частности, в Германии контролю будут подвергнуты 24 финансовых института, среди них Deutsche Bank, Commerzbank, DZ Bank, а также земельные банки, передает ИТАР-ТАСС.

Глава ЕЦБ Марио Драги подчеркнул, что проведение единообразной широкой проверки банков является важным шагом вперед для развития единой Европы и будущего экономики еврозоны. Основной целью проверки является обеспечение прозрачности банковской деятельности, указал он. "Мы исходим из того, что проведение такой оценки будет способствовать укреплению доверия частного сектора к платежеспособности банков европространства и качеству их капитала", - отметил Драги.

Планируется, что в ноябре 2014 года ЕЦБ возьмет на себя функции надзора за крупными финучреждениями еврозоны, которые представляют около 85% от ее банковской системы. От банков требуется выполнение критерия, согласно которому коэффициент достаточности их базового капитала составляет 8 проц. Достижение этого показателя, по мнению экспертов ЕЦБ, позволит финансовым институтам защитить вклады от финансового кризиса.