На закрытии межбанка гривня изменилась к доллару незначительно

В среду, 23 октября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,1755/8,1765 грн/долл. по сравнению с 8,1740/8,1775 грн/долл. на 12:00

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,2410/11,2465 грн/евро с 11,2420/11,2510 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни не изменились с 12:00 и установились на уровне 0,2570/0,2575 грн/рубль. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,7925 (-0,0375).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3745/1,3790.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 22 октября к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1800/8,1810 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,1830/11,1905 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2563/0,2568 грн/рубль.