Украинские банки будут сотрудничать с Налоговым управлением США

Украина проведет переговоры с США по вопросу сотрудничества между украинскими банками и американскими налоговыми органами в связи со вступлением в действие закона США о налоговых требованиях к иностранным счетам (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA), сообщила УНИАН Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ).

Согласно сообщению, Кабинет министров Украины обратился с предложением в Министерство финансов Украины, Министерство доходов и сборов Украины и другие профильные министерства до 25 ноября 2013 года подготовить проект нормативно-правового акта. Результатом этого акта станет проведение переговоров и подписание межгосударственного соглашения между правительствами Украины и США по вопросу сотрудничества банков Украины с Налоговым управлением США (IRS).

По информации ассоциации, Кабмин принял решение о необходимости проведения переговоров по итогам опроса участников рынка при содействии Национального банка Украины. Результаты опроса говорят о существенных рисках для банков Украины, связанных с невыполнением законодательства США, в том числе применении санкций со стороны IRS и иностранных финансовых организаций, а также прекращении сотрудничества с банками-корреспондентами в США.

Как сообщал УНИАН, межведомственная рабочая группа по вопросу формирования согласованной позиции в связи со вступлением в действие закона США о налоговых требованиях к иностранным счетам (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) начала работу в апреле текущего года. Группа создана на основании обращения ассоциации в Кабинет министров и Национальный банк Украины с просьбой урегулировать вопрос имплементации требований законодательства США, а также урегулировать взаимоотношения украинских банков с налоговыми органами США на государственном уровне. В состав группы вошли представители Независимой ассоциации банков Украины, Министерства доходов и сборов и Службы финансового мониторинга Украины.

Закон США о налоговых требованиях к иностранным счетам (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA), вступивший в силу с 1 января 2013 года, обязывает финансовые организации раскрывать Налоговому управлению США (IRS) информацию о счетах американских налогоплательщиков и выполнять функции налоговых агентов. Согласно данному закону, банки обязаны до 30 июля 2014 года заключить договора с налоговой службой США и выполнять требования законодательства США, при этом выполнение данного закона несовместимо с нормами действующего законодательства Украины. За невыполнение закона США предусмотрены санкции в виде удержания 30-процентного налога с «транзитных выплат» через финансовые организации США, а также принудительное закрытие корреспондентских счетов в финансовых организациях США. По данным СМИ, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания уже заключили межправительственные соглашения о сотрудничестве с США в рамках FATCA, а правительство Российской Федерации рассматривает данный вопрос.